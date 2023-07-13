目前大陸人士來台進行專業交流等，仍須經過聯審會審查。對於外界呼籲進一步開放，陸委會副主委詹志宏今日回應稱，今年的大陸赴台交流案中，發現有對高科技業挖角與竊密行為，也有以就醫名義進行觀光者，政府相關單位將加強審查，「把對兩岸正常交流有害的害群之馬揪出來」。

詹志宏今日主持陸委會例行記者會，他於會上談及，最近有一些國人，對於兩岸交流案須經一定流程的審查有不同意見。但他說明，目前雖有專案制度、非通案開放，但也發現今年初以來有些專案案例，涉及來台後對高科技業的挖角與竊密行為；或是邀請單位與旅行社依據停留天數，標示來台價碼，顯然屬於營利行為、非真的交流。

詹志宏更直指，有案例是申請來台就醫，但實際卻到處觀光。更嚴重的是，有大陸團體來台從事專業交流，到受訪機構後卻被按人頭收費，「這不是一個健康有序的行為」。

詹志宏稱，下半年台灣選舉氣氛較熱，政府判斷中共必然會再度藉機介入我方選舉，因此他認為，主管機關按照現有流程做專案審查，有維護國家安全與穩定健康有序兩岸交流的必要。

他最後呼籲，業者與邀請、接待單位應負起維護健康有序交流秩序的責任，不要違反相關規定，政府相關單位也會加強審查，把對兩岸正常交流有害的「害群之馬」揪出來。