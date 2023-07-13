國民黨總統參選人侯友宜近期面臨選戰危機，挺郭、挺韓雜音不斷，國民黨前秘書長李乾龍今上直播節目「午休不演了」，與新北市議員葉元之談及換侯聲浪，李乾隆表示，中常會挺郭人士仍是少數，若郭台銘執意參選恐會釀成「三輸」，輸掉信用、台灣和平、企業，讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，若郭和身邊的人未三思，將成台灣罪人。

李乾龍表示，挺郭挺韓都是假議題，黨中央應該趕快消除雜音，既然外界質疑初選有瑕疵，就應該坦誠錯誤，黨中央有責任、義務化解，參選人和黨中央都應努力，在祭出黨紀前虛心化解問題，溝通後若反對黨中央才用黨紀處分，但這是最壞的作法。

對於郭台銘部分，李乾龍引用媒體社論稱，郭台銘有三條路，第一就是國民黨換侯，但不一定輪到郭，因此不可行；第二是獨立參選、連署，但會失去承諾支持侯友宜的信用；第三是併購民眾黨主席柯文哲和民眾黨，這條路更不行。

「郭台銘一直都是假議題」李乾龍強調，這三條路都行不通，時勢比人強，要認清時勢，郭執意要選就三輸，因此勸郭和郭身邊的人要三思，否則會輸掉信用、台灣和平、企業，若最後參選就會讓賴清德躺著選，成為台灣罪人。

葉元之也提問「為何郭台銘一回來，中南部的人士就那麼親近，侯友宜就無法？」李乾龍說，全是因為「牛鬼蛇神」一句話，把氛圍搞壞，這句話讓一些人心中不滿，不管誰說講的，黨中央和參選人應該要去化解，但都沒人做這件事。

另外，韓國瑜未公開挺侯一事，李乾龍表示，韓國瑜是熱愛中華民國、國民黨的忠貞黨員，相信韓最後一定會支持國民黨定調的人，參選人和黨主席朱立倫也要負責，侯友宜好幾次為未盡力幫韓選總統說抱歉，他相信只要多展現誠意，誠意食水甜，人家會感受到，也一定會願意協助，不能自亂陣腳。

李乾龍也喊話侯友宜，「候選人要選舉就是最小，要展現誠意，感動人家才會投你一票」，葉元之則表示「（侯）表達的方式感覺沒有那麼強烈」，李乾龍則回應，做過警察的人，說話不像我們一樣，但要選舉的人最小，誠意要夠，至於韓粉對侯的不滿，仍須當事人化解。