日本女星廣瀨鈴曾出演《黃昏下牽起手》、《夏空》、《花牌情緣》等多部知名日劇、日影，而近期更忙著新作品《單戀的世界》（暫譯，片思い世界）的拍攝。豈料，日媒爆出該片劇組上月發生嚴重車禍，雖然導演土井裕泰、電影製片、攝影師等人已脫離險境，但拍攝仍暫時中斷。

《單戀的世界》由廣瀨鈴、杉咲花、清原果耶等人擔綱演出，並由執導過《月薪嬌妻（逃げるは恥だが役に立つ）》、《花束般的戀愛花束(みたいな恋をした)》的土井裕泰擔任導演。誰料，該片於5月初開拍後，卻傳出劇組成員6月發生重大車禍的消息。

綜合《NEWSポストセブン》、《FLASH》等日媒報導，當時結束一場外景的拍攝作業後，乘坐著導演、攝影師、製片人的車輛與一台對向卡車發生撞擊意外。據了解，當時卡車失控偏移，並從右側撞上土井裕泰等人的休旅車，而3人的傷勢都不輕，製片眼窩骨折，險些失明；導演土井裕泰則是肋骨骨折及肺部受傷，且難以言語；攝影師的傷勢最為嚴重，全身上下有多處骨折，所幸3人經送醫搶救後已無生命危險。

由於3人的傷勢皆需要時間休養，因此該片不得不暫停拍攝。對此，該片製作公司TBS Sparkle證實了相關消息的真實性，並回應：「對於該片日後的拍攝時間表、上映日期及延後拍攝的影響，很抱歉我們無法對此多做回應，僅能祈禱他們可以早日康復。」此外，廣瀨鈴等演員們也於事後向傷者們表達慰問之意。