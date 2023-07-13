公東高工首次把木工科跟室設科併成「設計群」招生，成為今年最熱門的科系。（公東高工提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東技職名校「公東高工」先前因財務危機，被教育部列為退場專輔學校，但辦學成績仍受肯定，今年招生人數逆勢成長，目前經完全免試、免試入學等升學管道，錄取人數達169人，較去年同期成長約5％，加上獨招名額，預計今年開學後新生人數更勝去年。

公東高工被譽為「培育技職教育的搖籃」，課程規劃涵蓋木工、科學、技術、工程、藝術等領域，教師團隊致力培養孩子的創新能力、實作能力和團隊合作精神，創校62年來培育出16面國際金牌國手，國內外賽事更獲獎無數。

公東高工校長李恭榮表示，在少子化浪潮以及被列為專輔學校的情況下，招生不受影響，目前錄取人數達169人，今年的人數較去年有明顯增加，已連續2年正成長，之後還有獨招，預計學生人數會再增加。

今年該校首次把木工科跟室設科併成「設計群」招生，學生可以在1年級進行試探，2年級再選擇就讀木工科或室設科，成為今年最熱門的科系，此外，餐飲技術科招生成績也很亮眼。

李恭榮感謝教育部、國教署、技職司及台東縣政府對公東高工的肯定，給予教學設施及設備的補助，有效提昇教學品質，另感謝公東質平基金會、獅子會、扶輪社及歷屆校友等經費捐助，讓學生在技能競賽、檢定及實作中無後顧之憂。

李恭榮說，學生在公東高工除了可以學習專業技能，更可依個人特質接受學校循序漸進的引導適性發展，未來將繼續提升辦學品質，不斷創新教學方式，致力培養更多的優秀人才。