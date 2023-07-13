關西鎮長陳光彩率地方民代13日北上立院，與民進黨團共同召開記者會，要求還給鎮民乾淨的飲用水，民進黨立院黨團副書記長洪申翰也怒斥新竹縣府放縱水源遭汙染。新竹縣府當天傍晚發出聲明表示依法監督、毋枉毋縱，未來也會嚴格稽查打擊不法。

民進黨立法院黨團舉行「新竹縣關西鎮水汙染，楊文科不敢讓大家知道的事」記者會，會中眾人表示水汙染造成民怨沸騰，甚至空氣也同樣遭到汙染，關西鎮民每天生活在恐懼當中。

針對關西水汙染事件，新竹縣政府回應指出，持續秉持依法監督、毋枉毋縱的態度，事發時第1時間即要求廠商依法改善，並持續稽查，後續將此案移送檢調偵辦，並撤銷其工廠登記，縣長楊文科更指示跨局處擴大稽查周邊工廠，以維護河川水質。

楊文科13日一早帶隊突襲檢查鳳山溪上游工廠，現場發現有貝克桶露天存放，立即要求其限期改善並依法辦理。楊文科也要求該公司務必於排氣、滯洪池等處，設置監視器，以公開、透明的方式開放全民監督，環保局未來也會在該公司上風及下風處，裝設空氣品質微型感測器，隨時掌握狀況。楊文科指示環保局未來持續嚴格稽查，打擊不法、保障合法，以確保民眾用水安全。