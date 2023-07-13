E Ink元太科技董事長李政昊表示，在全球朝向低碳永續數位發展的趨勢下，電子紙的超低耗電及無光害特性，是戶外廣告看板的最佳顯示解決方案，元太科技在E Ink Kaleido彩色印刷電子紙技術的基礎上，致力開發適合應用於戶外的寬溫彩色電子紙技術，將能滿足客戶在戶外廣告應用中，同時兼具動態顯示、節能環保且無光害污染的期待。

這款由美國公司Mercury Innovation擔任系統整合商的交通告示牌，除了具有一片13.3吋的電泳式電子紙螢幕(EPD)外，同步搭配一片太陽能板，這款配備有可變換停車號誌、太陽能充電的告示牌，為雪梨地區在管理路邊停車時，示範了同時兼顧數位轉型與淨零碳排的可能性，這也是繼Kaleido 3 Outdoor技術在今年4月發表後，第一款商用的裝置啟用，為戶外電子紙技術邁入彩色時代，寫下了新的一頁。

E Ink Kaleido 3 Outdoor以彩色印刷式電子紙技術(Print Color ePaper technology)為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，其操作溫度範圍介於 -15°C至65°C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗，E Ink Kaleido 3反射式的特性，意味著在戶外，陽光越強烈，影像能夠越清晰地呈現，與自發光的LCD螢幕完全相反，而在夜間，也有前光的設計以輔助顯示。

Mercury Innovation整合13.3吋電子紙，加上獨特的站牌外型設計、內容管理系統、太陽能充電裝置，實踐即時的資訊顯示，以改善路邊停車，並作為作為「智慧城市」藍圖的一個環節。自從Mercury Innovation在2014年設立第一支數位資訊看板以來快速增長，如今整個資訊網絡在全球已有超過1400個看板。

元太指出，E Ink元太科技比較了使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新20次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約2100萬噸的CO2排放量。