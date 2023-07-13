游泳女子蛙式100和200公尺全國紀錄保持人李詹瑩擔任水域安全大使。（李詹瑩提供）

炎炎夏日又正值暑假，戲水活動成為學生族群消暑方式之一，也讓暑假成為溺水意外發生高峰期，教育部體育署亦呼應每年7月25日世界預防溺水日，透過7月22日在台中舉辦「水安嘉年華」推廣相關防溺水觀念。

體育署表示，今年7月22日首度移師位於台中市文化部文化資產局R04願景館1樓廣場舉辦「水安嘉年華」，邀請游泳女子蛙式100和200公尺全國紀錄保持人李詹瑩，擔任水域安全大使，透過自身經歷說明水域安全及防溺自救的重要性，呼籲學生在暑期安排戲水行程時需特別注意水域安全，安心戲水不溺水。

另外，有鑒於近年大學生與高中生溺水人數有攀升的現象，今年活動主要以「高中以上學生」為宣導對象，為配合今年的宣導對象年齡層，特別結合「2023 LINE Voom線上高校畢業歌活動」，運用LINE Voom短影音快速且簡易的影像傳播功能製作水域安全創意影片，鼓勵高中畢業生在暑假關注水域安全議題，並在高校畢業歌直播活動期間推播水域安全議題相關訊息，加強目標族群水域安全意識。

有興趣參與的學生，即日起可填寫2023水域安全嘉年華報名表單並完成報名，現場還可領取限量神秘贈品。