美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論。外交部與相關單位12日舉辦座談會，但在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。民進黨台北市議員何孟樺表示，這塊土地大部分屬於中央，小部分屬於台北市教育局，自2011年評估因少子化無設校需求後，2019經核准移交回國有財產署。她直言台美關係雖重要，但AIT現址已有非常廣大的面積，要說服民眾為何還需要擴建，外交部沒有交代清楚。

「市府必須拿出魄力，積極推動金湖國中預定地建設！」何孟樺今(13日)在臉書發文提到，昨天外交部在清白里召開了「金湖國中用地都市計畫變更說明會」，目的是外交部想要將AIT旁這一大塊空地變更土地使用，並撥用給AIT做使用。昨天的說明會，何孟樺團隊也前往與會，「我認為，台美關係非常重要，但AIT現址已有非常廣大的面積，要說服民眾為何還需要擴建，昨天外交部在座談上完全沒有交代清楚！」

何孟樺表示，有關這塊土地的利用，她與團隊在去年剛上任時就開始追蹤，該處大部分土地屬於中央國有財產署，一小部分屬於教育局。教育局也曾經為了要建設「金湖國中」而向國有財產署申請撥用，但因為少子化的關係，經過教育局於2011年評估並無設校需求，所以維持彈性使用。後來，在2016年後又曾經評估作為音樂廳、音圖中心，但依然無疾而終，並在2019年經核准移交回國有財產署。

所以我想問，從2011年到現在過了12年！我們的市府都在做什麼？根本消極至極！何孟樺強調，上任後我持續跟教育局爭取活化、追蹤進度，但教育局卻一直推拖說僅僅作為市政儲備基地使用，目前沒有其他相關規劃，現在也不歸教育局所管理，根本就是將皮球踢回中央！

何孟樺質疑，台北市明明有各種需求，舉凡公托公幼、社會住宅、近年國中小改建工程甚至是一些文化藝術場館，這塊土地都是能夠拿來作充分的運用。時至今日，市府、教育局依然缺乏跨局處盤整、沒有積極作為，當初可以為建設國中而主動和國產署申請撥用，現在卻規劃不出一個最適合的建設來運用？市府難道一定要等居民反彈了，才要好好正視嗎？

何孟樺疾呼，蔣萬安市府必須加速評估最適合的建設來做運用，不要再把內湖區的居民當成次等公民，更不要因為輿論壓力才做事！