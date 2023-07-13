桃園77藝文町A棟目前正在辦理2023桃園兒童藝術節《叩叩！老鄰居—桃園日式宿舍開門》特展。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市歷史建築桃園警察局日式宿舍群整修後改名為「桃園77藝文町」，2018年起由遠東開發室內裝修股份有限公司負責營運，但因疫情虧損上千萬元，決定退出營運。文化局表示，目前以促參法OT形式公開招商，目標要在9月中旬讓新廠商進駐，盼無縫銜接營運。

「桃園警察局日式宿舍群」歷史建築是桃園區少數保留完整的宿舍群，經活化利用後成為77藝文町，占地約985坪，空間包括日式宿舍歷史建築4棟及日式庭院，2018年起由遠東開發室內裝修股份有限公司營運，不過該公司因疫情慘虧上千萬元，考量財務成本，決定提早結束10年的OT合約，9月18日將退出營運，文化局近期則展開OT招商，申請時間截至20日。

文化局表示，雖遠東開發室內裝修股份有限公司將於9月18日退出營運，不過目前桃園77藝文町內部展覽、商店、咖啡廳等照常營運，僅A棟有廠商先離開，為此市府也向遠東租借該場地，辦理2023桃園兒童藝術節《叩叩！老鄰居—桃園日式宿舍開門》特展，以市內15處日式宿舍類歷史建築研究成果為基礎，將展至8月8日。

文化局說，特展中安排日式宿舍主題系列活動，15日由老師薛琴娓娓道來兒時住在7處日式宿舍的生活記憶；23日由百年老店泉興榻榻米的師傅出馬，帶領民眾動手做出充滿藺草香氣的榻榻米杯墊。

文化局強調，77藝文町只是更換營運廠商，並不會就此熄燈，目標是要在遠東公司結束營運前與新廠商簽約完成，盼能無縫銜接營運，倘若中間有時間落差，空檔的時間則會由市府進駐辦理活動。