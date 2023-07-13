兩岸交流日趨頻繁，青年交流活動尤其突出。近來中國大陸舉辦多項夏令營與青年交流活動，被外界解讀陸方持續進行政治宣傳與統戰。對此，陸委會副主委詹志宏今天表示，相信台灣年輕人不會相信中共「美麗的謊言」，呼籲兩岸應該有更自由、更開放、更多元的交流環境跟管道。

詹志宏13日在陸委會例行記者會上做出上述表示。有記者提問，暑假期間，大陸辦了許多夏令營跟青年交流活動，針對期間陸方的政治宣傳，陸委會有無反制的作為或具體規範？

詹志宏指出，大陸已經從事政治宣傳幾十年，陸委會對我們的國人特別是年輕人是有信心、有自信的。「那幾句美麗的謊言，我們年輕人是不會去相信的」。他指出，前陣子舉辦的海峽論壇，我們就是先提醒大家，這是一種嘉年華式的大型統戰活動。

詹志宏續指，雖然台灣青年人參與的不多，但是他們到了現場，一定可以體會到這種感覺。包括我那位在寺廟裡面當主委的朋友，也有這樣的體會。他強調，我們是一個自由民主的社會，所以我們也不需要用一些管制、懲罰的措施，來讓我們的人能夠參與或不能參與、能到哪裡或不能到哪裡。

至於大陸國台辦12日在北京舉辦兩岸青年峰會，國台辦副主任潘賢掌在現場表示，要台灣青年認清大勢，為祖國統一做出貢獻。對此，詹志宏表示，所謂兩岸青年峰會，聽說邀請了200多位台灣學生。據了解，這是由台灣幾所大學的老師幫忙從中牽線，促成台灣學生前往參加。

詹志宏直言，我們看到陸方在此次活動的一開始就安排一系列官式講話，而這就不是年輕人、特別是台灣年輕人喜歡的模式。我們期待，兩岸應該有更自由、更開放、更多元的一些交流環境跟管道，讓兩岸的學生能夠自由選擇、自由參加。