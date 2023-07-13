金小刀下令打柯文哲？金溥聰轟綠營造謠、分化 再揭「藍白合」內幕：慢慢尋求共識

國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，請來國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長整頓選情，對於外界傳「金溥聰下令要全力打柯」的說法，金溥聰鄭重聲明「這純屬不實的謠言」，是綠營操作藍白對抗的手段；他強調，100%不會「柯侯配」但不排斥藍白合，也認為在野黨有合作空間，一起把民進黨下架，但雙方有自己立場和底線，就慢慢尋求共識。

金溥聰今(13日)接受網路節目《今天誰來沛》專訪，主持人鍾沛君指出在金加入競辦後，侯友宜與柯文哲有幾度隔空交鋒，「對柯文哲出招，會是收攏藍軍的開始嗎？」

金溥聰認為這是「綠營刻意炒作」，侯、柯兩人的交鋒其實蠻緩和，一個說「你多讀書」、另一個說「你多看看中華民憲法」，這種交鋒很緩和。

金溥聰也直接點名「三民自」的報導稱「金溥聰下令要全力打柯」的說法，「我鄭重聲明，這又純屬不實的謠言」，是綠營又在製造藍白對抗的氛圍、玩分化的手段。

「我怎麼會下令全面打柯？」金溥聰說，是綠營希望他這樣做，或是聽到了一些風吹草動，但這都不是事實，藍營不會在此時此刻做這樣的事情，一定是在723之後，整個大局明朗、大軍整軍完畢之後，「腳踏實地、步步為營、哀兵必勝」，只有穩穩當當，保持哀兵必勝的態度，才有勝利的機會。

對於藍白之間的關係，金溥聰表示，有人說藍白不合勝利無望「我們沒有排斥」，柯市長也講過在野黨要團結一致，要怎麼合作可以大家一起尋求共識，「我也覺得是對的，是有可以合作的空間」。

鍾沛君也追問國民黨與民眾黨之間的對話管道是否還暢通？金溥聰也坦言「不曉得」，不知道中央黨部是怎麼樣，但侯辦很清楚的是「柯侯配」百分之百不可能，因為侯友宜是國民黨提名的參選人；「侯柯配」的問題，柯文哲不在現場，單方面去回答也是對柯不尊重、不禮貌。

金溥聰也強調，在野黨如何一起把民進黨下架，雙方都不會排斥，雙方有自己立場，但也有底線，慢慢尋求共識。