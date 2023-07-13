時序邁入新鮮人求職旺季，安心食品(MOS摩斯漢堡)啟動「join摩斯·夢想啟程」全台徵才計畫，提供1000個職缺，強力招募營運儲備主管(儲備店長)、正職門市服務員、兼職門市服務員，讓畢業新鮮人即刻就業，新鮮人年薪可達50到60萬、獎金另計，並提供良好的升遷管道，凡通過專業培訓及考核成為店經理每月薪資上看5萬元，年薪百萬不是夢。

為提供安心、安全、美味的餐點與優質服務，安心食品(MOS摩斯漢堡)全台超過300間直營據點，致力培育餐飲人才。此次徵才不限資歷與年齡，從北到南網羅各地餐飲人才，也歡迎中高齡、二度就業、及新住民踴躍嘗試，找到人生職涯新方向。

安心食品擁有完善的教育訓練課程，提供優渥的獎勵制度、順暢的升遷管道、多元生涯發展、每月享好友漢堡劵、員工職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金等及員工持股信託認股制度。凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練，提供完整專業培訓與升遷計畫，順利成為優秀的經營管理人才。

安心食品自1990年由日本引進，在台經營已超過32年，不僅連續八年榮獲台灣永續能源研究基金會頒發的TCSA台灣企業永續獎，營造友善職場更是不遺餘力，連續四年獲選1111台灣幸福企業金獎，秉持「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，展現實在安心的永續績效，形成正向循環，是積極成長的速食連鎖企業。

安心食品表示，歡迎有志人才加入，和我們一起勇敢做大夢、成就美好人生，表現優異者，還有機會輪調海外據點、東元餐飲集團品牌企業，歡迎各界好手、應屆畢業生、二度就業、中高齡等多元人才加入摩斯漢堡大家庭。