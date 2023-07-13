熊布丁親子樂園暑假祭出「茶香車墊七寶任務」設計日行一善、打卡超人等23種有趣的任務，挑戰成功即可獲好禮。（馮惠宜攝）

疫後夾娃娃機大復活，動輒上百台夾娃娃機的親子樂園遍地開花，值天氣爆熱又遇暑假，業者也紛紛祭出促銷展開搶人大作戰，有業者直接引進冰櫃，夾物可換冰品，也有的展開任務大挑戰挑戰成功送價值上萬元的好禮。

不景氣使得昔日街頭巷尾夾娃娃機化身為親子樂園，業者以新零售之姿大量引進食品、生活用品做為夾取物，動輒數十台、上百台的夾娃娃機與琳瑯滿目的休閒零食，全天侯冷氣加上休閒座椅陳設，讓爸爸媽媽或爺奶們暑假來此貪涼泡小孩。

今天暑假夾娃娃機業者競爭趨於白熱化，紛紛祭出多項促銷，要讓客人一來再來，在中、彰等地都有分店的熊布丁親子樂園，暑假祭出「茶香車墊七寶任務」設計日行一善、打卡超人等23種有趣的任務，櫃台換取300元夾務金就能抽任務，挑戰成功即可獲市價13800元的車墊；壽星到店還請飲料和送生日禮。

而夾子園則是不斷拓展版圖，打著周年慶促銷推出一系列活動，不但全場保夾價格降到30元起，還天天送槍位券，12歲以下小朋友來店就放一張槍位券，可以直接打開夾娃娃機擺好一個夾物再來夾取。

另外，也有業者是直接引進冰淇淋等冰品，夾物可直接兌換，冰櫃裏還驚見比臉大牛排以及北海道干貝，只要夾物積點到一定點數就能兌換，不少爸媽夾夠滿箱零食，轉而為餐桌美食而夾。