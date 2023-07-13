勞工薪資永遠追不上物價上漲 要有配套民眾才有感。（國際金屬總工會提供）

台灣基本工資連7年調漲，今年預計調漲3.5％，政府希望透過調整基本工資，落實保障勞工基本生活，惟疫情後生活需求暴增，物品供應鏈混亂，加上烏俄戰爭、中美貿易戰等因素導致物價大漲。然而最令民眾擔憂的是薪資上漲速度太快，物價也隨著調漲，釀成物價螺旋式漲價，恐造成通膨失控引起經濟危機。

根據主計總處7月10日公布，今年5月全體受僱員工經常性薪資為4萬5484元，年增2.84％，總薪資5萬5099元，年減0.18％，該處4月11日亦公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.35％，持續高於2％的通膨警戒線。另外，外食費漲幅擴大、重要民生物資年增率也飆至6.12％，均使得民眾對物價上漲感受到很大經濟壓力。

國際金屬總工會理事長于正道博士表示，政府欲透過軍公教調薪起帶頭效應，拍板113年軍公教調薪4％，鼓勵民間企業跟上政府的腳步，一起調漲企業內勞工之薪資所得，但近幾年來各項民生基礎原物料持續上漲，調幅仍低於這兩年物價指數上漲幅度，依然無法解決民眾的經濟壓力。

于正道理事長呼籲，政府應評估螺旋性通膨之效應，務實考慮如何緩和物價，會集各部會及專家學者意見，研擬相關配套措施，確實消彌勞工薪資永遠追不上物價上漲的現象，才能使勞工對於調薪更加有感。