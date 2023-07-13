威剛用專利散熱揭開新時代序幕，從市場普遍的反應了解，要讓PCIe 5.0發揮高速傳輸，需要主動散熱才能及時降溫，不讓高溫影響資料讀寫甚至當機的狀況。LEGEND 970採用雙層鋁擠散熱片設計，建構密集的風道將冷熱空氣分流，當熱輻射傳導到上方時，透過內嵌的微型風扇轉動，將相遇的冷熱空氣藉由風扇轉動，從鋁擠鰭片兩側快速帶走熱能；同時，LEGEND 970在鋁合金散熱片加上「長晶工藝」對散熱具有加成效果，提升整體空氣接觸面積，極大化其風冷系統的散熱效率。獨到的「主動式散熱」設計比起無風扇散熱片顯著降溫10%，更重要的是耐得住高溫壓力測試，即使長時間高速運轉仍能保持穩定效能。

嚴選232-layer立體堆疊3D快閃記憶體，讓LEGEND 970可提供高達2000GB的超大容量，並藉多種資料保護及修正技術，使其總寫入資料量( TBW, Total Bytes Written)和耐用度也大幅提升，以滿足各種高負載需求；此外，還具備LDPC(Low Density Parity Check Code，低密度機奇偶檢查碼)錯誤校正機制，與AES 256-bit高階加密技術，確保資料傳輸的準確度以及安全性，讓智財權不被輕易攔截。免費下載的獨家SSD Toolbox加值軟體，即時掌控硬碟狀態，並擁有5年全球有限保固。