全國技能競賽從1968年舉辦，至今年已邁入第53屆，為使技職教育與職業訓練蓬勃發展，今年共辦理68個職類、1181位選手參賽，將於明天登場。行政院院長陳建仁今天致詞時表示，為傳承專業技能，教育部與勞動部合作，擬從112學年度開設「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」供優秀技能人才修習，修習完後可分發至各公立技職高中擔任正式老師。

除了爭取榮耀外，也將選拔部分職類的第2屆亞洲技能競賽及第47屆的國際技能競賽入圍國手，參與國手選拔賽後，正取國手有機會代表參加今年年底於阿布達比的亞洲技能競賽及明年法國里昂的國際技能競賽。

勞動部部長許銘春說，全國技能競賽從1968年開始舉辦至今辦理53屆，為台灣規模最大的青年賽事，近年拉至展覽館全面開放給民眾參觀，讓社會各界看到台灣政府對技能的重視，讓年輕人對技能感到光榮，改變世界、創造人類美好生活。

教育部部長潘文忠提及，112學年度起會台灣選手可以選擇公費師資養成計畫，申請並完成師資檢定後可以分發擔任老師，以傳承傑出技術及技能。

行政院院長陳建仁說，近年政府投入80億元補助學校汰換設備、教學課程；高教深耕也有150億發展特色、產學合作、順利接軌職場，勞動部也兩度修正獎勵辦法高獎金，並補助教學端，透過教育部提供的公立教師名額，保障優秀人才發展，把一生的好技藝傳承給好學生。