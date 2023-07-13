曾入圍金鐘獎最佳男配角的演員廖欽亮，被2名女演員指控me too性騷擾，廖在排練時藉故摟抱，還要求被害人親他，士林地方法院13日一審宣判，廖涉犯性騷擾判處3個月有期徒刑，可上訴。

51歲男演員廖欽亮曾演出多部戲劇，2016年榮獲MOD微電影大賽最佳男演員，並靠著《粗工阿全》拿下第41屆金穗獎最佳男主角，2020年更以《大吉》中的「楊貴武」一角，入圍第55屆金鐘獎最佳男配角。

但廖欽亮2021年11月間，在綠島跟2名女演員練習表演，疑因熊抱其中1女，遭提告性騷擾，被害人指控，廖利用排練機會，多次藉機亂抱女生，還要求對方親他，被害人指因被性騷身心受創，甚至要去看身心科治療。

士林地院根據被害人的指控、診斷證明、雙方互傳的簡訊、廖事後親筆寫下的道歉信，認定廖有性騷擾行為，13日一審判廖3個月有期徒刑，得易科罰金可上訴。

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