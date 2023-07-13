今日是大學分科測驗最後一天，考歷史、地理、考公民與社會等社會科，考生均反應這次公民與社會與歷屆相比，出題靈活，中間偏難，還有時事題打房、「＃MeToo」等議題。但令考生認為最難部分，莫過於財經類圖表題，搭配師生對於各州生活水準持相反看法，不僅要計算，還要分析，令他作題時頻頻卡住，直呼「差點寫不完！」

鳳新高中陳亮勳表示，這次考題有利用古巴同性婚姻為由，來探討性騷擾話題，藉此搭配熱門話題「＃MeToo」，測驗學生們對於身體自主權、平等權、婚姻自由權的觀念，並且還有政府打房，透過舉例預售屋不實廣告為由，政府介入後的預售屋供給需求、價格變化。

此外，時事題還有中天換照、美中關係等；而令他覺得困難的地方，莫過於考財經類的圖表手寫題，他說，要測驗學生計算購買力平價指數、匯率、GDP、外部成本概念外，還要搭配圖表計算，之後要花時間比較上下文邏輯性。

陳亮勳表示，此次跟歷屆對比出題較活，考題的比較多是如財經等選修類的東西，而課內社群文化次之，考最少反而是政府制度，認為是中間偏難。

同為鳳新高中的邱信喆同學表示，跟歷屆題目對比來說真的有差，裡面出現許多選修的內容，令他最棘手的問題也是圖表的財經題，該題先以各州人口占比以及PPP、GDP、匯率等項目，再以學生表達亞太生活水準高於中東、北非，而老師持相反意見，要考生說明師生分別用什麼資料分析，讓他花不少時間在這題上解題，直呼「差點寫不完！」