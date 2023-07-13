台中市第13期重劃區下水道工程今天進行汙水漏水性測試，2名工人掉入立坑，1命危。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中第13期市地重劃工程已到尾聲，今天下午3點多進行汙水漏水性測試時，有2名工人掉落立坑，消防人員獲報後前往，救出2名傷者，1名傷者意識模糊，另1名越南籍移工急救後仍不治。

台中市消防局今天下午3點46分獲報後，南屯區永春東二路和永順路交叉路口下水道有工人受困，派遣第六大隊、轄區南屯分隊等單位，出動各式消防車9輛、消防人員18名，由南屯分隊小隊長郭豐岳擔任指揮官。

消防人員到場後在下水道口救出一名年約40歲的男性，意識模糊，急救後送往林新醫院；下午4點44分在下水道約7公尺深處就出另一名年約30歲男性，該名男性已失去生命跡象，送往中山醫院救治。

勞工局說明，該案為某營造股份有限公司承攬的「台中市第13期市地重劃工程整合標」，2名勞工進行汙水下水道相關作業時發生意外，勞檢處已立即派員檢查，如查有違反職業安全衛生法令，將依規定處新台幣3萬元至30萬元罰鍰，並移送司法機關偵辦；勞工局同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。

地政局表示，獲報後已立即前往現場了解，同時也派員到醫院慰問傷者與家屬，對於工安意外，已要求立即停工儘速釐清發生原因，並依契約規範追究承包商相關民、刑事責任。