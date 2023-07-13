每個人都渴望擁有一段美好的愛情，有些人覺得一見鍾情十分浪漫，但有些人認為需經過長時間相處後，關係才能細水長流，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛和生肖羊、生肖雞和生肖豬、生肖虎和生肖馬、生肖兔和生肖猴組合喜歡走日久生情路線，在一起越久會越愛對方。

▍生肖牛和生肖羊：兩顆善良的心會越走越近

生肖牛雖然少了一點浪漫情懷，但純樸踏實又富有愛心是最經得起時間考驗的，至少溫和的生肖羊看重這一點，生肖牛少了那點浪漫，生肖羊完全能用自己的土味浪漫彌補，這2個生肖結合，就是一副家和萬事興的畫面。

▍生肖雞和生肖豬：從挑剔到親密只差牽手

生肖雞一副挑剔的嘴臉可能會嚇跑許多人，但憨厚老實的生肖豬並不會介意，反而會越來越欣賞生肖雞的謹慎有能力，在強者面前，生肖豬很願意無條件的信賴，而這種信賴與跟隨讓生肖雞從感動到越來越愛。

▍生肖龍和生肖狗：一個像夏天的浪漫、一個像秋天的清爽

生肖龍不會因為任何理由去談地下戀情，這一點正好和坦率的生肖狗不謀而合，生肖龍熱情的浪漫，與生肖狗超強責任感的執著，會在相處過程中慢慢的日久生情，關係也能更加長久穩定。

▍生肖虎和生肖馬：愛在當下、情意綿綿

這兩個生肖個性熱情、豪爽，所以他們特別容易一見如故。生肖虎喜歡製造戀愛驚喜，生肖馬表面看似古板樣，但其實收到驚喜後，心裡會是滿滿甜蜜滋味，會用實際行動稱讚生肖虎的用心，自然就會在戀愛關係中情意綿綿下去。

▍生肖兔和生肖猴：幽默的話匣子一觸即發、歡樂無極限

一個優雅靈活，一個足智多謀好奇心強。生肖兔在外人面前可能還會有些拘謹，可是一旦到了生肖猴面前就完全放飛自我，這兩個組合不會因為熟悉而無聊，只會越聊越有話題，彼此骨子裡的幽默感一觸即發，從此有對方在的地方都會非常歡樂。