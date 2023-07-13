苗栗縣建國國小合唱團勇奪世界合唱比賽一金一銀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣建國國小合唱團勇奪世界合唱比賽一金一銀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣建國國小合唱團勇奪世界合唱比賽一金一銀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市建國國小合唱團，日前赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，12日晚間傳回捷報，勇奪一金一銀佳績，建國國小以客家花布裳的團服搭配客家歌謠，以絕佳的合音為台灣學校合唱團創下傳奇一頁，苗栗縣長鍾東錦及夫人陳美琦獲悉佳音後，非常高興替苗栗爭取最高榮譽。

建國國小合唱團成立迄今31年，以傳唱客家歌謠為使命，本月9日由8位師長帶領34位學生，赴韓國江陵參加世界合唱比賽。World Choir Games世界合唱比賽是由德國Interkultur財團每二年舉辦一次，為世界合唱界最大規模的賽事，今年共計330隊，分別來自96個國家及地區的菁英團隊參賽，競逐28類組的獎項。

建國國小參賽師生克服諸多困難，在韓國、中國大陸、日本、馬來西亞、布吉納法索等14隊強敵環伺下，最終以客語和閩南語歌謠，獲得兒少組金質獎，以及民謠音樂組銀質獎等2項優異成績。

建國國小校長曾煥淦表示，團隊抵達韓國後要對各種事情展開適應，對參賽學生是一項考驗，由於練唱場地、場次有限，合唱團師生排除萬難，利用飯店頂樓休憩區積極練唱，而7月恰逢韓國雨季，練習過程中，大家一起撐著傘，應付悶熱驕陽以及驟雨突擊，此外，夜間在繁星映照的頂樓練唱，更是這段過程中難忘的經驗與美好的回憶。

最值得肯定的是，建國國小合唱團在出發韓國前1天，仍然積極參加全國比賽，一舉奪下全國客家合唱大賽「特優」第1名的殊榮，學校在半年內獲得四項全國特優獎項，這是建國國小全體老師們團結一心、無私付出，共心經營的甜美果實。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣政府非常重視培養學生的多元才藝，積極推廣本縣多元社團，建國國小能在世界級比賽榮獲如此傲人的成績，不僅是對學生潛能與才華的肯定，特別感謝學校師生的努力，以及所有家長們的支持，因為大家齊心協力，才能將台灣優美鄉土歌謠呈現於世界舞台，為苗栗縣爭光，為苗栗爭光。