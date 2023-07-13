營業約40年的老字號登山體育用品店「100mountain百岳戶外裝備」，無預警發出歇業聲明，創辦人林啟文於聲明中指，面臨經營上面臨嚴重困境，營運資金無以為繼，不得不宣布自即日起，百岳將熄燈，終止營運。高雄市勞工局則表示，目前未收到相關勞資案件反映，會持續關注。

百岳登山體育用品有限公司發出歇業聲明，內容指：「這是百岳四十年來最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營之嚴重困境，營運之資金無以為繼，不得不宣布自即日起，百岳將熄燈，終止營運。」、「謝謝辛勤付出的百岳夥伴，很抱歉沒能繼續照顧大家，公司一定會完善處理大家的薪資還有資遣事宜。一路相挺支持百岳的協力廠商、經銷同業，向您們深深鞠躬，致上萬分歉意，百岳會盡全力降低終止營運所帶來的傷害與衝擊」

聲明內提到「關於百岳對外負債之處理，百岳已統一委由明法臻興律師事務所宋明政律師依法發函通知各債權人申報債權，並就百岳之資產、存貨，由執行處拍賣後分配各債權人清償」，最後署名百岳登山體育用品有限公司林啟文敬上。

目前百岳登山體育用品臉書已關閉，官網也僅顯示熄燈聲明，雖然蝦皮還未下架，但也已顯示「放假中」，而位在前鎮區民權二路上的高雄總店於Google上也已顯示「永久停業」，店面則已拉下鐵門。

至於聲明中提到會完善處理員工薪資及資遣事宜，高雄市勞工局則表示，目前仍不清楚該公司後續規畫，也未收到大量解僱計畫書，目前也沒有收到相關勞資案件反映，後續會持續關注。