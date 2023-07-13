陸委會13日公布例行民調結果，調查發現，近9成民眾支持透過不設前提的溝通對話化解分歧；亦有約9成支持政府持續做好自我防衛，同時不挑釁兩岸關係，以維護台海和平現狀。

陸委會表示，近9成民眾支持政府主張兩岸應該要理性平等、相互尊重，透過不設前提的溝通對話化解分歧（89.3％）；8成以上支持兩岸交流應秉持對等尊嚴及符合法令規範，防範中共統戰滲透（81.0％）。7成以上支持政府在逐步放寬邊境管制的同時，對中國大陸人士來台加強安全管理（76.8％）。

陸委會強調，針對中共持續對台綜合施壓，台灣人民堅決反對。本次調查顯示，8成以上民眾不贊成中共提出的「一國兩制」（84.3％），近9成不認同中共軍機艦持續在我國周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線，企圖以武力威脅台灣人民（89.9％）。此外，9成左右支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，也不挑釁兩岸關係，以維護台海和平現狀（90.1％），並認為全球主要國家高層都公開強調台灣海峽應維持和平、反對現狀被破壞，對我國具重要性（87.1％）。

陸委會指出，在長期觀察議題，近9成民意主張「廣義維持現狀」（88.9％）；8成以上支持政府主張台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（82.6％），維持長期穩定趨勢；另中共對我政府與人民不友善度分別為69.6％、55.7％。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在6月28日至7月3日間以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1081份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.98％。