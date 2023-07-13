許多情侶交往到一定程度後，難免發生性關係。一位男子分享，他和女友過去都沒有性經驗，近日兩人準備一起嘗試時，女友突然表示要講一件可能會讓他吃醋的事情，原來是女友從國中起就看A片，所以「你不是第一根」，讓他忍不住笑出來，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，他和女友過去都沒有性經驗，當時緊張又興奮的準備和對方度過初夜，準備進行到最後一步時，女友突然反應，「我還是先跟你講一件事情好了，我怕講了之後你會吃醋」，原PO一問到底發生什麼事時，女友才緩緩吐出，「我其實從國中開始就會看A片了」。

此時原PO感到相當疑惑，「這不是很正常嗎？有什麼好讓我吃醋的？」，女友才說明，「所以我看過很多根XX了，你不是第一根」，讓原PO頓時覺得女友又好笑又可愛。

對此，許多人紛紛回應，「可能你看女優他會吃醋的意思」、「你女友怎麼那麼可愛」、「你確定是看片不是看真人嗎？」、「這篇文章是空白的，不準大家都在炫耀欸哈哈哈哈」、「嘖，我還期待她說她看的第一根是她自己的」。