立委楊瓊瓔（左）13日上午邀集相關單位會勘潭子區中山路、北屯區北屯路沿線特高壓電桿地下化工程，目前進度超前，有望11月底前拆除完畢。（立委楊瓊瓔辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線設置台電69仟伏架空線路，立委楊瓊瓔考量67座特高壓電桿橫跨7里人口稠密區恐有安全問題，爭取2.4億進行下地工程，13日上午邀集相關單位會勘工程進度，目前整體進度超前10％左右，有望11月底前全數拆除。

台中市潭子區中山路與北屯區北屯路沿線，早期設置許多特高壓電桿塔，包括潭子區家興、頭家東、福仁、甘蔗4里與北屯區松勇、舊社2里，不僅影響市容，也擔心風雨來臨時造成沿線上萬位居民的安全疑慮，自前年爭取經費後，去年動工。

楊瓊瓔與台中市議員賴朝國13日上午會勘特高壓電桿架空線路下地工程，多位里長到場關心。台電台中供電區營運處副處長邱文宏說明，目前特高壓電桿塔地下化管路（土建）工程已全線完工，正進行電纜延放作業，整體進度約63％，超前10％左右，預計8月進行竣工試驗，9月可交地給台鐵局得標廠商車麗屋施作停車場設施，後續將拆除架空線路。

楊瓊瓔表示，電桿、電纜、電箱被視為鄰避設施，施工前需要一再與地方協調，且電纜延放作業速度緩慢，1分鐘只能推進8公尺，許多民眾關心進度的卻看不到實際進度，也讓里鄰長承受罵聲。今日台電報告進度超前，移除67座特高壓電桿及架空線路可望提前1.5個月完工。

頭家東里長劉進福說，特高壓電桿鄰近中山路民宅，下雨經常短路蹦出火花，令店家、居民相當害怕；潭陽里長楊仲傑則表示，接電作業須配合停電區域及時間，務必盡早通知里辦公處以轉知居民。

賴朝國與潭子區長劉汶軒表示，電桿、纜線下地是城市進步的象徵，許多民眾期特高壓電桿下地工程，但此工程與下水道建設一樣，都在地底下作業，看不到且推進速度緩慢，感謝台電積極處理。