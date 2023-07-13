夏天容易肝火旺，日常可透過哪些食材來調理？對此，中醫師余雅雯推薦此時節可多吃番茄，以中醫觀點來看，紅入心、酸入肝，所以番茄護心又養肝。不過，她也提醒，體質偏寒者不適合長期吃生蕃茄減重，建議先把其煮熟再吃比較好。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，按照中醫五行學說，紅色為火，故紅色食物進入人體後可入心、入血，具益氣補血和促進血液、淋巴液生成的作用。紅色食物包括胡蘿蔔、番茄、紅薯等，其具有極強抗氧化性，富含茄紅素、丹寧酸，可以保護細胞，具抗炎作用，還能為人體提供蛋白質、無機鹽、維生素以及微量元素，增強心臟和氣血功能。

余雅雯接著指出，肝對應的五味是「酸」，酸味能入肝。如檸檬、柳丁、番茄、葡萄、及山楂等食材，都是不錯的獲取來源。適合肝火大、有口臭口破、情緒不穩、容易疲倦，以及血壓高、抽菸、喝酒、嗜重口味者都宜多配食。不過，她說，酸味食物雖有益於肝，但不建議過量攝取，尤其是肝氣逢春勃發，若吃太多酸性食物，反而容易造成肝氣過盛，不利健康。

余雅雯強調，在春夏季時，最好少食酸、多食甘，以養脾氣，才不會因為木（肝）剋土（脾胃），而造成脾胃過於虛衰、腸胃不適。且酸性食物入肝，適量攝取可協助肝氣提升、調暢肝鬱，具有舒肝養肝的效果。

除了護心養肝外，余雅雯說，蕃茄富含果膠、纖維素，會刺激膽汁分泌，幫助身體把廢物很快代謝掉，不僅能減肥，還會使排便順暢；但她提醒，體質偏寒者不適合長期吃生蕃茄減肥，建議先把其煮熟再吃比較好。

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