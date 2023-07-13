台北市大同區南京西路、貴德街口「天坑」，經新工處持續施作至今，當地路面已經鋪平，目前除了現場持續進行低壓關灌漿，補強地下低密度地層區外，下午北市府也已經將當地的前進指揮所撤離，並交由工務局繼續關注狀況。

南京西路、貴德街口「天坑」歷經兩次崩塌後，12日下午由土木技師公會進場進行透地雷達檢測，而昨日下午檢測結果出爐，地下地質並無嚴重掏空或空洞的情況，只有部分區塊「密度」較低，因此現場也持續透過低壓灌漿，補足密度較為不足的地層區，預計將施作6天的灌漿工程。

而當地道路12日晚間恢復單向通車後，預計在經過3天地質改善工程後，會視情況預計於15日開放雙向通車。民進黨台北市議員陳怡君表示，由於天坑工程造成附近民宅諸多不便，對於住戶有停車場卻無法回家停車所衍生出來的停車費用、以及因施工造成住戶門外地板破損處，也應在工程完全結束後協助復舊。

據了解，「天坑」事件發生後，附近民眾對於各項補強工程都相當配合且體諒，並且也樂見工程單位能藉此機會，將當地民生管線進行更新。