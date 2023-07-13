為使台灣水果扎根日本市場，農委會農糧署透過食農教育活動，與日本茨城縣笠間市建立起雙方一系列農業及文化交流，繼供應香蕉、鳳梨作為日本笠間市中小學校學童午餐水果，13日再度供應產銷履歷驗證優質安全的台灣芒果至日本笠間市6所學校。

農糧署指出，這次約2,200名學童享用正值產季最新鮮的愛文芒果，並由台北駐日經濟文化代表處人員赴笠間市立友部中學共同參與營養午餐交流活動。學童嚐鮮時紛紛讚譽，台灣芒果皮薄果肉纖細、果實香氣十足，並期待未來能持續品嚐到更多來自台灣的優質水果，校方人員則對於農糧署戮力推廣台灣芒果致上深深感謝。

農糧署表示，日本位處溫帶國家，對於台灣生產的熱帶水果仍屬陌生，為加深日本學童對台灣芒果的認識，特別印製芒果食農教育餐墊贈送學童，以日文介紹台灣芒果產地及產期等知識。

農糧署指出，台灣芒果品種多樣化，包括愛文、金煌、玉文、西施及凱特等品種，主要種植在屏東及臺南地區，果園多位於山坡地，排水良好，日照充足，日夜溫差大，生產出來的芒果果皮色澤鮮豔、皮薄肉質纖細、香氣濃郁、甜酸適中，加上輔導農民導入芒果安全管理體系，落實疏果及提早套袋作業，並通過產銷履歷驗證，所生產的芒果香甜美味安全有保障。

農糧署進一步指出，台灣輸日芒果出口量逐年提高，已成為台灣芒果第三大出口國。截至7月10日輸日芒果已達651公噸，超越去年522公噸並持續成長，顯示優質安全的台灣芒果逐漸扎根日本市場。