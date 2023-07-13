楊烈、范逸臣出席《八尺門的辯護人》媒體茶敘。（鏡文學提供）

范逸臣出席《八尺門的辯護人》媒體茶敘。（鏡文學提供）

影集《八尺門的辯護人》演員范逸臣（左起）、楊烈、雷嘉汭、初孟軒出席媒體茶敘。（鏡文學提供）

由李銘順等人合演的台劇《八尺門的辯護人》13日舉辦媒體茶敘，范逸臣、楊烈、雷嘉汭、初孟軒一同出席。范逸臣與田中千繪近日在魏德聖執導最新作品《BIG–讓孩子拯救世界》中，相隔15年後再次於大銀幕中合體，飾演一對醫美集團的董事長夫妻，田中千繪更在社群軟體上曬出合照還Tag范逸臣，閃瞎眾人，范逸臣被問何時將女友田中千繪娶回家？他低調地說：「在《八尺門的辯護人》中我已經結婚囉！」之後便不多做回應。

楊烈劇中與范逸臣有一段在餐桌對罵的片段，楊烈透露，前幾天在外用餐時，餐廳電視上正好在播兩人對罵的橋段，坐在旁邊吃飯的老太太看完感嘆後直說：「范逸臣好可憐唷！」范逸臣劇中心境逐漸轉換黑化，他坦言劇中在楊烈飾演的船業公司老闆的淫威下，飾演副船長的他為了家庭不得不黑化。

范逸臣也透露，為了拍攝「船戲」，他特地去參加安全研習課程，「因為有安全相關的知識要了解，考的時候剛好遇到寒流，整個人泡在水中皮膚都皺掉了。」他指出，因第一次在船上拍攝，很常晃來晃去晃跑出鏡頭。是否有吐？范逸臣笑說有吃暈船藥，「演員吐不好看啦，但我們的副導身體很不舒服，3天都沒出現，好像都沒上船一樣。」