職場上充滿挑戰，有些人遇到問題時會選擇逃避，不過有的人則是勇敢迎戰，就算能力不足，也會邊學邊嘗試，找出最佳的解決方案。《搜狐網》分享4個悟性最高的星座，他們的學習能力強，在職場上如魚得水，獲得亮眼成績。

第4名、水瓶座

水瓶座喜歡創新與變革，擁有獨立思考的能力，悟性非常高，不願被傳統束縛，享受挑戰與冒險，職場上敢於打破常規，嘗試新的思路與方法，也因為他們有著創新的精神，在職場上才能夠引領變革，使整個工作團隊更進步，拿到亮眼的成績。

第3名、雙魚座

雙魚座有著敏銳的洞察力，能夠觀察到別人的感受與需求，處理人際問題時，具有無可匹敵的優勢，另外他們想像力豐富，面對問題時，會以不同角度去思考，並找出獨特的解決方案，工作上有利於決策，能夠引領潮流，獲得同事與主管的認可。

第2名、摩羯座

摩羯座不怕困難，只要能達到目標，不管付出多少都願意，擁有堅定的決心，意志力更是驚人，面對困難時不輕言放棄，而是不斷學習與嘗試，從中找到解決的方法，屬於越挫越勇的類型，對於成功非常執著，使他們在職場上能有出色的表現。

第1名、處女座

12星座中學習力與適應性最高的就是處女座，他們處理複雜問題，可以達到一絲不苟的地步，悟性非常高，面對新問題與挑戰時，能夠迅速找到解決方法，此外還有責任感與卓越的執行力，做事有效率又完美，絕對不會馬虎，在職場上備受讚譽。