好想知道這兩個人發生什麼事！一名人妻酒後和閨蜜一行人玩真心話大冒險，沒想到竟然意外得知自己的老公曾和閨蜜有一段情，老公當場沉默，閨蜜則莫名落淚，事後大伙不歡而散，人妻更是為此徹夜難眠，就算追問老公也得不到答案，直說：「一想到就快瘋了」。

原PO昨（12）日在《匿名公社》發文表示，閨蜜是她的國中同學，閨蜜老公則是她的大學學長，日前一行人4個家庭去露營，待孩子們睡著後，大伙聚在一起把酒言歡，有人提議玩真心話大冒險，而閨蜜老公也藉著酒意問原PO的老公，「你婚前是不是有跟我老婆交往過？」

原PO一聽忍不住噗哧一笑，心想：「他們交往過我怎麼可能不知道？」未料原PO的老公當場沉默，而閨蜜更是突然狂掉眼淚，不過礙於遊戲規則是「嚴禁翻舊帳」，原PO也無法追問內幕，最後這場遊戲不歡而散，原PO還是為此徹夜難眠，就連隔天的行程大家的氣氛都相當詭異，只有小朋友玩得開心。

直到露營結束，原PO的老公都拒絕談論和原PO閨蜜的相關話題，直說：「那些都是婚前的事情，再來計較就是不懂事」，而原PO也拉不下臉詢問閨蜜，「一想到大學時期我瘋狂倒追我先生，閨蜜是用什麼心情看我？而且她當時還一直幫我助攻，這到底是什麼心態？看我笑話？」原PO納悶，究竟為何老公和閨蜜的戀情沒有繼續發展，無奈地說：「我不懂，一想到都快瘋了」。

對此，網友留言回應，「要是我就當場翻桌」、「老公表示都是歸me」、「很想問閨蜜到底哭屁」、「所以沒事不要隨便玩真心話大冒險」、「感覺是現在進行式，所以對方老公才攤牌」、「看來閨蜜老公已經在家玩過大冒險」、「我覺得老公不解釋有鬼欸」、「你老公的婚前…是不是你閨蜜的婚後」。

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