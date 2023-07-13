「青春 島嶼 記憶 紀念八二三砲戰65週年」教授老兵創作展，7月22日起至08月23日止盛大開展，歡迎鄉親踴躍前往觀展。(圖／金門縣文化局提供)

今(2023)年適逢八二三砲戰65週年紀念，金門縣文化局將舉辦一場極具紀念性的「青春 島嶼 記憶 紀念八二三砲戰65週年」教授老兵創作展，邀請18位年輕歲月之際皆在金門服役的教授老兵提供70多件創作，重回故地，於7月22日起至08月23日止在文化局展覽廳盛大開展，歡迎鄉親踴躍前往觀展。

這次委由福修文化藝術基金會承辦、金門美術學會協辦的「青春「青春 島嶼 記憶 紀念八二三砲戰65週年」教授老兵創作展，西畫類有廖修平、洪郁大、曾長生、李乾朗、吳永欽、譚行健、許自貴、陶文岳、顧何忠、陳啟村。水墨類有孔依平、李轂摩、蔡友、林昌德、林進忠、林章湖、陳景林、陳炳宏等人。

文化局指出，這次展出者有18位教授老兵，背景涵蓋國家文藝獎得主、藝術大學教授、所長、院長、藝術文化理論學者、各大美術館的評議委員、國內外展覽常客等，都是資深優秀的藝術創作者，在藝術領域上各據一片天，人生皆走過半百之年，最高齡者孔依平教授已高齡九十歲，他們在年輕歲月之際皆在金門服役，為國家盡責，為其人生增添一頁精彩，青春歲月留下珍貴光榮的島嶼記憶，金門經驗或多或少影響了他們往後的藝術之路。

文化局表示，此次展出作品媒材上有油畫、水墨、水彩、書法、版畫、雕塑、藍染等，形式題材上有抽象繪畫、寫意風景、寫實靜物、水墨的山水畫、水墨的人物畫與傳統書藝作品，作品總數逾70多件，將藝術的多元豐富呈現於觀眾面前。

文化局長呂坤和說，適逢八二三砲戰65週年，在金門這塊土地的獨特歷史時空映照之下，更能發掘教授老兵們各自藝術成就上的耕耘努力及精采結晶，文化局很榮幸邀請到他們參與這場歷史性盛會，也歡迎鄉親們一起來欣賞這些難得的創作藝術。