▲教育部政務次長林明裕（右二）、國立台灣科學教育館館長劉火欽（右一）、國立海洋科技博物館館長陳素芬（左一）、基隆市副市長邱佩琳（中）及基隆市政府教育處處長劉美蘭（左二）以「飛上彩虹」儀式共同宣布科展啟動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市副市長邱佩琳表示，相當榮幸能承辦第63屆全國科展，讓全國各縣市優秀的科學教育學生們，能有展現成果與實踐理想的重要舞台。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲國立台灣科學教育館館長劉火欽表示，科教館和基隆市政府規畫了一系列的相關活動，期望讓來自全國各縣市的師生們，體會到基隆在地的熱情與活力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基市府教育處長劉美蘭（左）、基隆市副市長邱佩琳（中）、教育部次長林明裕（右）至科技團「水晶搖搖」攤位體驗科學活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基市府教育處長劉美蘭（中）與基隆市自然團合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲明德國中熱舞社帶來開場表演。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本屆全國國中小學科展將於本月底在國立台灣海洋大學舉行，這也是睽違35年後再次回到台灣頭基隆市辦理。活動將在海大實體舉行7天的競賽活動，本次活動主題為「科展齊基 新星聚隆」，並會搭配與海洋文化相關的科學之旅，讓來自各校的參賽者也能感受基隆與眾不同的海洋特色。

教育處表示，本屆科展將於今7月24日至7月30日在海大展開，活動主題為「科展齊基 新星聚隆」，希望藉由7天的科學盛事，讓來自全國22縣市中之科學閃亮新星齊聚基隆，一同體驗基隆嶄新的科學能量與城市之美。

其中「科學教育博覽會」以海洋永續及科技創新作為主題，彰顯出全國科展的多元發展，並結合產、官、學資源，並規畫設置了54個闖關攤位、4個主題館、手作教室工作坊及科教館的「行動科學巡迴車」展示。

而本次科展活動由教育部政務次長林明裕、國立台灣科學教育館館長劉火欽、國立海洋科技博物館館長陳素芬、國立台灣海洋大學副校長李明安、基隆市副市長邱佩琳及基隆市政府教育處處長劉美蘭於13日在台北科教館共同宣布啟動。

邱佩琳表示，全國中小學科展歷經全台各縣市接力承辦，讓科學教育的傳統與價值得以傳承，相當榮幸能承辦第63屆全國科展，讓全國各縣市優秀的科學教育學生們，能有展現成果與實踐理想的重要舞台。

劉火欽表示，睽違35年全國科展又再次來到基隆，為了讓參賽師生在競賽的壓力之下也能有多元的體驗，科教館和基隆市政府規畫了一系列的相關活動，包含與大師有約座談、科學博覽會、指導教師交流工作坊、科學之旅及科展之夜等，期望讓來自全國各縣市的師生們，體會到基隆在地的熱情與活力。

本次活動的一大亮點，是結合基隆海洋文化歷史與科技探索的「科學之旅」，基隆市特地規畫了生態考古踏查、濱海之旅、探訪砲台古蹟、城市歷史踏查等主題，帶領大家造訪近年熱門網紅打卡的知名景點。

像是正濱漁港彩虹屋、Keelung地標、潮境公園飛天掃帚，還有具有歷史文化的白米甕炮台、仙洞巖佛手洞、要塞司令部官邸眷舍，總共有5條在地特色路線，達到基隆在地城市行銷宣傳與舒緩選手競賽壓力，更讓每一位到訪基隆的大小朋友不虛此行。

有關科學之旅部分，可參考基隆旅遊網（https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/），不管是網美打卡行、基隆美食、香火繚繞誠心遊等行程建議，也能讓遊客發掘山海歷史與現代交織的基隆之美。而更多第63屆全國科展相關資訊，請洽科展官網查詢（https://nphssf63-kl.tw/）。