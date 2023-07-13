中國大陸公安部網站近日更新顯示，公安部黨委委員、副部長王志忠已兼任特勤局黨委書記、局長。現年57歲的王志忠，河北滄縣人，曾任廣東省副省長、省公安廳廳長。

王志忠於徐州空軍學院作戰指揮學專業畢業，在職研究生學歷，軍事學碩士，副總警監警銜。王志忠曾在公安部警衛局（公安部特勤局前身）工作多年，並於2015年擔任公安部警衛局副局長，2019年任公安部特勤局副局長、黨委副書記（中央管理的正局級幹部），2021年任廣東省副省長、省公安廳廳長。

公安部特勤局，也稱公安部八局，是中華人民共和國公安部內設機構，屬公安機關警察編制。

公安部特勤局負責的警衛對象主要為中共黨和國家領導人中的「四副兩高」（中華人民共和國副主席、全國人大常委會副委員長、國務院副總理，國務委員、全國政協副主席、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長）以及外國訪華要人。此外，負責維護重大活動安全、聯合國維護和平任務等。

警衛單位則包括全國人大常委會機關、國務院機關和各部委、中央紀委國家監委機關、最高人民法院機關和最高人民檢察院機關。

公安部特勤局和美國負責總統保安的特勤局不同。中共國家最高領導人的保護由中共中央辦公廳警衛局（簡稱中央警衛局）負責，其雖同時也稱「公安部第九局」，但則不屬公安部管理，隸屬中央軍事委員會聯合參謀部，是中共中央辦公廳下屬的正軍級單位（正軍級通常授予少將軍銜，但中央警衛局的局長因其職位特殊性，基本上會高配中將軍銜），由中共中央辦公廳直接領導，其主要職責是保衛中華人民共和國黨和國家主要領導人和軍隊主要領導人的人身安全，如政治局常委等。