國家金融安定基金管理委員會於112年7月13日召開第117次會議，通過2023年截至6月底止之財務報表，國家金融安定基金淨收益為46.20億餘元，收益率約21.55％，其中融資利息4.01億餘元及手續費用0.17億餘元。此外，尚持有股票市值399.55億餘元，扣除持股成本330.67億餘元，未實現資本利得68.87億餘元。

國安基金依國安基金管理委員會第113次會議決議，自去年7月13日起執行安定市場任務，並經第116次委員會議決議，於112年4月13日起停止執行安定市場任務，就操作標的適時處理。

今年7月13日台股集中加權股價指數為17061.4點，較退場前(今年4月13日)之15804.76點，上漲1256.64點，漲幅7.95％，台股變動區間尚稱平穩，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定之原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。