桃園市環保局舉辦活動選出首惜廚師，推廣民眾珍惜食物資源。（呂筱蟬攝）

為推廣珍惜資源及減少浪費的惜食理念與行動，桃園市環保局13日在健行科技大學舉辦「首惜廚師惜食料理食譜暨教案徵選比賽」，經過1天激戰，分別評選出各組冠軍，將代表桃園市參加環保署舉辦的全國決賽，現場也有廚師示範惜食料理烹調，善用食材每一部位達到零廚餘，鼓勵民眾節約食物資源。

環保局指出，活動經過2階段評選，入圍第2階段有餐飲界新星廚師、幼兒園老師、餐飲科系學生、環教人員等，其中惜食教案組有7組、惜食料理食譜組12組。其中有以「學生營養午餐、冰箱管理及生活行為改變」為概念的設計教案，鼓勵民眾從最親近家庭的冰箱內食物管理建立惜食觀念，非常貼近生活；來自復興區羅浮高中師生，則運用泰雅族「取之自然，自然用盡」的觀念，將惜食與傳統的泰雅文化結合，展現原民尊重自然且不浪費的食物精神。

另外，惜食料理食譜組參賽者運用當季在地食材、格外品等製作料理，在競賽過程中，食材在使用前即使用後分別秤重，計算食材使用率，達到推廣零廚餘料理。參賽者除使用環保署指定的食材外，這次也將復興綠竹筍及香菇、大溪韭菜、龍潭筊白筍等列為指定食材，讓選手使用在地的食材，做出專屬桃園的好味道。

現場也邀請新百王餐廳主廚簡境與環保局長陳世偉共同示範惜食料理，結合桃園在地特色食材，搭配簡單的烹飪手法傳達惜食理念。