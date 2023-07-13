第2場大稻埕夏日節180秒煙火吸引5.8萬人次觀賞，即使交通壅塞情形已較上周改善，卻仍有民眾抱怨塞車，前台北市觀傳局長劉奕霆認為台東模式無法照搬台北，且周三辦活動耗費人力及困擾，實在過多。觀傳局長陳淑慧13日強調，選在周三放煙火是因為大稻埕在此時經濟活動較弱，盼透過活動帶動經濟、也希望民眾不要因放假才順便來。現在面臨的交通問題，正在努力改善，會盡可能把干擾降到最低。

針對為何選在周三舉辦煙火節，陳淑慧昨晚透過臉書發文以台東熱氣球光雕音樂會為例說明，觀光活動要創造經濟，而非藉著假日人潮充人數，如何讓民眾願意特地前來，更是要思考的點。前觀傳局長劉奕霆則認為，東部交通狀況無法比擬都會區，若只是單純把此模式搬來台北，又沒有配套措施，會讓市民感到困擾。

陳淑慧今進一步解釋，經費高的觀光活動，如果只舉辦幾小時、1日非常可惜，故今年大稻埕煙火秀改成「帶狀」活動，以創造實質經濟效益，也要把活動辦得讓民眾感覺「非來不可」，不希望民眾放假才順便來，尤其大稻埕約周三觀光人次與經濟較淡，才選定每周三舉辦。

她強調，每人對於觀光有不同論點，觀光也不能類比，唯有帶動經濟並讓人有感才最重要，特別是許多人忘記台北有便捷的交通，容易將去台北當成來出差，才希望透過煙火活動，讓大家重新認識台北。

陳淑慧說，任何觀光活動勢必面臨交通困擾，市府針對這次大稻埕煙火秀提出許多配套，盡力將交通困擾降到最低，像是昨日投入近800人力管理交通、衛生、環境等各種情況，就是希望讓民眾參加活動有舒適、安全與整潔的體驗。

她說明，由於煙火秀附近有天坑，昨日才安排較多工作人員，下周人力會減少，並透過精進指示、廣播方式引導人潮。交通局運輸資訊科長林育生補充，未來會持續透過各種方式如交通管制、疏導等方式，盡可能讓交通暢通，不要產生癱瘓現象。

針對活動舉辦至今車流量，林育生指出，第一周大稻埕煙火交通管制晚間9時10分解除，周邊交通則到晚間10時左右紓解；昨日則是比起上周提早10分鐘解除交通管制，部分周邊路段約晚間9時30分恢復正常，約晚間9時45分左右周邊車流量恢復正常。