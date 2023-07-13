劉冠廷腳踩FuelCell Propel v4 鞋款，面對鏡頭大方擺出有趣動作，親民個性顯露無遺。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）

New Balance FuelCell Propel v4 跑鞋，3880元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）

HOKA Mach X，6280元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

ASICS GEL-KAYANO 30，5180元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

曾任學校體育老師的藝人劉冠廷，對運動相當在行，平均一周也都會跑步2至3次。他13日出席運動品牌活動，自爆過去工作空閒時，也會揪另一半孫可芳一起動，本身最注重的部分就是下半身，「因為腿是人的第二個心臟」，腿部肌力強有助身體血液循環。對於天熱讓人懶得動，他建議：「可以從走路散步開始，讓腦袋放空放鬆，漸漸培養動力，我過去腳受傷過，所以現在覺得不能動反而比可以動更讓我更恐慌。」

運動最看重裝束吸濕排汗、不悶熱的劉冠廷，13日穿上New Balance ICEX 涼感科技的運動上衣，雙向透氣面料提升排汗功能，搭FuelCell新一代競速跑鞋Propel v4，有型又不失運動基本機能，搭載FuelCell中底科技，結合 TPU 推進板帶來能量回饋，更有效將著地能量轉化為推進動能，號稱不傷膝蓋，也適合新手穿去跑場。品牌也在信義新光三越A11限時打造「FuelCell能量勁技場」，共有三大趣味關卡，玩完還有機會兌換指定鞋款購物金優惠券，最高享400元折抵；26日前在實體據點選指定鞋款享15％現金回饋。

HOKA則專為菁英跑者設計高階競速訓練鞋Mach X，上層全新PEBA泡棉與Carbon X 3相比回彈提升34％，全新泡棉技術更輕量、彈性更高，下層EVA提供緩震性能，中層Pebax推進板，感受高回彈腳感，讓菁英跑者得到多重速度加成。

ASICS推頂級支撐型跑鞋GEL-KAYANO 30，號稱通過高彈性中底泡棉提升動態適應效能，鞋款碳排放量也低於業界平均14％，相較上一代，重量更輕且柔軟度增加65％，幫助跑者更好緩解著地時的衝擊力，購買該系列鞋款可獲品牌30周年紀念鞋帶。