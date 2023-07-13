劉冠廷腳踩FuelCell Propel v4 鞋款，面對鏡頭大方擺出有趣動作，親民個性顯露無遺。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）
劉冠廷腳踩FuelCell Propel v4 鞋款，面對鏡頭大方擺出有趣動作，親民個性顯露無遺。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）
New Balance FuelCell Propel v4 跑鞋，3880元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）
New Balance FuelCell Propel v4 跑鞋，3880元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）
HOKA Mach X，6280元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）
HOKA Mach X，6280元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）
ASICS GEL-KAYANO 30，5180元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）
ASICS GEL-KAYANO 30，5180元。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

曾任學校體育老師的藝人劉冠廷，對運動相當在行，平均一周也都會跑步2至3次。他13日出席運動品牌活動，自爆過去工作空閒時，也會揪另一半孫可芳一起動，本身最注重的部分就是下半身，「因為腿是人的第二個心臟」，腿部肌力強有助身體血液循環。對於天熱讓人懶得動，他建議：「可以從走路散步開始，讓腦袋放空放鬆，漸漸培養動力，我過去腳受傷過，所以現在覺得不能動反而比可以動更讓我更恐慌。」

運動最看重裝束吸濕排汗、不悶熱的劉冠廷，13日穿上New Balance ICEX 涼感科技的運動上衣，雙向透氣面料提升排汗功能，搭FuelCell新一代競速跑鞋Propel v4，有型又不失運動基本機能，搭載FuelCell中底科技，結合 TPU 推進板帶來能量回饋，更有效將著地能量轉化為推進動能，號稱不傷膝蓋，也適合新手穿去跑場。品牌也在信義新光三越A11限時打造「FuelCell能量勁技場」，共有三大趣味關卡，玩完還有機會兌換指定鞋款購物金優惠券，最高享400元折抵；26日前在實體據點選指定鞋款享15％現金回饋。

HOKA則專為菁英跑者設計高階競速訓練鞋Mach X，上層全新PEBA泡棉與Carbon X 3相比回彈提升34％，全新泡棉技術更輕量、彈性更高，下層EVA提供緩震性能，中層Pebax推進板，感受高回彈腳感，讓菁英跑者得到多重速度加成。

ASICS推頂級支撐型跑鞋GEL-KAYANO 30，號稱通過高彈性中底泡棉提升動態適應效能，鞋款碳排放量也低於業界平均14％，相較上一代，重量更輕且柔軟度增加65％，幫助跑者更好緩解著地時的衝擊力，購買該系列鞋款可獲品牌30周年紀念鞋帶。

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#運動 #鞋款 #劉冠廷 #FuelCell #推進