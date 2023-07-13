PLG職籃台北富邦勇士的人氣球星張宗憲有著「台灣噴射機」的別稱，今(13)日稍早他在社群上曝光一則新喜訊，透露俄羅斯女友Alisa已懷上「小噴射機」，並附上一張與她在沙灘上的浪漫合照，讓網友看了紛紛獻上祝福。

張宗憲日前達成千分里程碑，成為台灣職籃P. LEAGUE+史上最年輕完成此紀錄的球員，而他除了在賽場上表現亮眼，感情生活也令人稱羨。近期才被拍到賽後與女友Alisa一同離場並前往用餐的他，今日稍早在IG上更新一則貼文，內文寫下：「Family of 3」並附上男人、女人、小嬰兒的表情符號，透露女友的懷孕喜訊。

此外，張宗憲也在貼文中一並附上與女友的同框放閃照，只見畫面中，兩人在海邊的沙灘上十指緊扣，且在夕陽餘暉以及頭頂樹葉的襯托下，顯得兩人的氛圍異常浪漫，Alisa露出的肚腹也可見到微微的凸起，而女方也在IG的限時動態中曬出兩人甜蜜合照，並配文：「parents to be。」而相關消息曝光後，讓不少粉絲紛紛湧入該則貼文中留言祝福。

事實上，Alisa曾為YouTube頻道「不要鬧工作室」到國術館體驗整復推拿，並以其在影片中的聲音，吸引不少觀眾點閱，瀏覽次數高達288萬次，點閱率比男友張宗憲的比賽精華還來的高。而日前兩人還一同拍攝球鞋廣告，模樣非常登對，羨煞一眾粉絲。