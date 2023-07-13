雲林縣長張麗善（右八）代表雲林縣府、佛光山常務副主持慧傳法師（右七）代表佛陀紀念館，13日簽訂交流合作備忘錄。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善（前排左六）率文觀處長陳璧君（左七）等人親赴佛光山佛陀紀念館，與佛光山常務副主持慧傳法師（左五）簽訂合作交流備忘錄後，在佛陀紀念館前合影留念。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善13日率縣府文觀處長陳璧君等人親赴佛光山佛陀紀念館，與佛光山常務副主持慧傳法師簽訂交流合作備忘錄，雲林縣將取經佛陀紀念館的文物典藏、蒐藏研究、展示設計、教育推廣四大面向的作法。

雲林縣府文化觀光處2020年舉辦「神工傳藝－北港百年藝鎮巡迴特展」，曾於佛陀紀念館展出。佛光山開山星雲大師於2011年發起世界神明聯誼會，北港朝天宮也年年參加，跨越宗教藩籬。

張麗善指出，佛陀紀念館是佛門聖地，更是享譽國際的文化、教育性質博物館，除擁有豐富的館藏，專業的文物典藏經驗更是雲林縣府需要學習。

她表示，她代表雲林縣與佛光山佛陀紀念館簽訂合作交流備忘錄，汲取策展與典藏經驗，提升人員專業技能及資源整合，共同推動雙方文化事業發展，達到雙方互惠共好的目的。

張麗善說，佛陀紀念館以教育、文化、藝術啟迪人心，讓人人都能敞開心胸接受；雲林縣將興建美術館，已取經國外幾個知名美術館、圖書館的建築結構，軟體的規畫與設計，她十分青睞佛陀紀念館。

館方表示，佛光山以文教起家，以文化弘揚佛法、以教育培養人才，源於開山祖師星雲大師的願力無窮，畢生著述395冊，56年來文化藝術弘法事業也一一完整建立，雲林縣在民俗文化資產、古蹟、傳統工藝、表演藝術有諸多歷史價值，這次與雲林縣政府簽約，也是與官方在文化藝術合作上開創新局。

文觀處長陳璧君表示，這幾年雲林縣內藝文展覽活動蓬勃發展，藝術典藏品數量更是逐年增長，縣府積極推動國家級美術館興建工程，打造專業的展示及典藏空間，目標是使美術館成為一座兼具藝術與文化內涵的城市地標。