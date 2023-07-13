南韓總統尹錫悅自上任以來，一改前任文在寅政府的親中立場，讓本已在美中貿易大戰中進退維谷的南韓企業面臨更多挑戰。南韓SK集團會長兼大韓商會會長崔泰源警告，一旦放棄中國大陸市場，南韓企業將沒有恢復能力。

崔泰源12日在大韓商會濟州論壇的記者會上指出，中國大陸是南韓最大的貿易夥伴，「如果徹底失去中國市場，很難立刻找到取而代之的市場」。崔泰源呼籲，南韓政府有必要與企業攜手合作，共同努力克服當前在中國市場面臨的危機。中國海關總署的進出口數據顯示，中國已經連續18年位居南韓第一大貿易夥伴國。

據南韓媒體《朝鮮日報》報導，SK集團營收中，中國大陸市場的佔比高達3成左右。SK集團旗下的晶片製造商SK海力士2021年砸了90億美元，收購英特爾在中國大連的半導體工廠，但不到1年就遭逢美國對中國的晶片禁令。

崔泰源在12日的記者會上語重心長表示，「主導權一旦失去就再難奪回。有些產業需要官民齊心協力去應對。」他指出，只要把產品做好，自然就可以賣出去的時代已經結束，強調政府與企業之間的合作，比過往任何時候都更加重要。