日前傳出前立委前林炳坤致電國民黨前祕書長李乾龍，放話「叫阿侯退選啦」。李乾龍今（13）日中午在新北市議員葉元之直播中受訪，還原當時情況。李乾龍說，當時他在前立法院長王金平的辦公室，幫侯友宜帶話給王金平，林炳坤正好打電話來，開口就講「侯友宜不會上啦！民調這麼低，換別人選啦！」他問要換誰？林炳坤就說換郭台銘，王金平現場知道後，就把林炳坤叫來溝通。

李乾龍表示，大約6月底7月初，他在新北市一個頒獎的場合，侯友宜交代他轉達幾件事給王院長，其中包括想請金溥聰幫忙做空軍、做議題、做民調的部分。所以他就打電話給王金平，剛好當天王院長娶媳婦來台北請客，所以他們就約在王的辦公室碰面。

李乾龍描述，他在把侯友宜的想法告訴王院長時，林炳坤就打電話來，開口就講「唉，你們侯友宜不會上啦！民調那麼低，你不要再守在那邊了，換別人來選啦！」他問要換誰？林炳坤說「換郭台銘啊！」王金平知道是林炳坤打來，就把林炳坤也叫來。

李乾龍說，那天「挺郭」的少部分幾個人聚會，知道林炳坤和他比較熟，所以叫林炳坤打給他談換侯。葉元之追問，中南部現在很多有實力的人在幫郭台銘嗎？李乾龍說：「不是很多啦，少數人啦，少數的地方要角有這種想法」。