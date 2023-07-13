姚愛甯透過創作記錄生活。（華研國際提供）

姚愛甯將拍攝新的戲劇作品。（華研國際提供）

新生代演員姚愛寗與眾多影像藝術家，一同參與由知名藝術紡織品牌舉辦的「造像計畫I Phantom in Knitting Project.」藝術特展。自戲劇發跡的姚愛寗，在大學時因為父親的一台Nikon FM2底片相機開啟了她的攝影之路，創作一直是她記錄生活的管道，這次難得有機會對攝影作品做轉換性創作，她開心表示：「一直很想用不同的媒介進行創作，能夠把影像轉到織品上面是一個很新、很有趣的嘗試，謝謝主辦單位的邀請。」

昨（12）日她到現場看展參加導覽活動，恰巧碰上喜愛她作品的收藏家下單購買她的作品，她興奮說：「因為一同展出的都是很有經驗的厲害藝術家，讓我覺得自己是『藝術家新生兒』很緊張，但是導覽結束時剛好遇到有買我作品的收藏家，覺得新生兒的未來充滿希望！」

這次獲得八位元紡織邀請，姚愛寗對於影像和織品結合做轉換性創作的主題感到十分有趣，立刻開始尋思織品與生活的關係，最後她發現織品與生活密不可分，親密程度甚至比和家人、情人間的相處還要更親密，最終選定了「抱枕」作為主題，「我發現織品跟我們之間有著超乎異常的親密關係，每天的生活幾乎離不開織品，比如說我們的內衣、內褲、身上穿的衣服、睡覺使用的枕頭、棉被床單 抱枕等等通通都是織品。」

在選定織品主題後，喜歡親近大自然的姚愛寗腦中浮現海洋的畫面，海洋流動的畫面與織品的柔軟有著異曲同工之妙，為此她還特別與團隊在設計上加入銀色的絲線，呈現出陽光照射在海面上波光粼粼的感覺，希望透過這樣的創作巧思，可以帶給在都市中忙碌的人們安慰的力量。她笑說：「因為我們生活在城市中，如果能藉此擁抱大自然，讓我們感到安心、放鬆是一件非常美好的事物。」

近來姚愛寗除了有自己的展覽外，新的戲劇作品也正在籌備當中，粉絲們喜愛的Podcast節目《宇宙小姐》第三季也在計畫中，蠟燭多頭燒的她也向粉絲喊話：「請大家耐心等候，有好消息會隨時和大家公布。」

姚愛寗、吳美琪、陳楷恩、登曼波、黃韶瑩等5位藝術創作者，共同參與八位元紡織舉辦的「造像計畫I Phantom in Knitting Project.」藝術特展，7／1-7／23中午12點到晚上7點在台北朋丁pon ding（台北市中山北路一段53巷6號）展出。【備註：週一公休】