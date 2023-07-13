台灣能源問題一直以來備受討論，時值夏日，缺電危機也成關注焦點。美媒《華爾街日報》近日有專文分析台灣能源問題，開頭便提到「人們質疑台灣97％的能源都依賴海運進口的島嶼的獨特短板」，且台灣發電量的39％來自天然氣，局部或全面封鎖只需短短幾天就會給台灣經濟造成嚴重損害。粉專「政客爽」直呼，全世界都看得出來民進黨能源政策的問題，要抗中保台卻選擇最容易被封鎖就完蛋的能源政策，是有多蠢？

根據《華爾街日報》報導指出，為回應時任美國眾議院議長裴洛西2022的訪台舉動，中國大陸舉行了為期4天的實彈演習，事實上封鎖了台灣，這是對中國大陸未來在爆發台海衝突時可能採取的策略的預演。此舉也引發人們質疑台灣的能源供應，以及作為一個缺乏本土資源、97％的能源都依賴海運進口的島嶼的獨特短板。雖然完全的能源自給自足遙不可及，但分析人士表示，減少一些短板或可幫助台灣爭取時間。

報導稱，大西洋理事會高級研究員Joseph Webste表示，一旦台海危機爆發，台灣維持關鍵基礎設施和服務最低限度運行所需消耗的能源，可能是當前的4分之1左右。民進黨政府去年將2025年可再生能源發電佔比目標從20％下調到15.1％。目前台灣可再生能源發電佔比為8.3％。台灣特別容易受到天然氣海路運輸中斷的影響，發電量的39％來自天然氣。分析師指出，局部或全面封鎖只需短短幾天就會給台灣經濟造成嚴重損害。

該報導還提到，自2017年以來，台灣的三次大停電暴露了電網的脆弱性。去年3月，這三次停電中的最後一次導致交通信號燈停擺，並使島上近40％的家庭停電數小時。中央大學管理講座教授梁啟源說，台灣應該以能源安全的名義重新考慮核電。他指出，核電站通常在現場儲存18個月的燃料；一旦發生衝突，這些燃料就可以派上用場。電廠在衝突期間也可能構成威脅，就像烏克蘭在札波羅結的核電站那樣。

政客爽今(13日)在臉書發文直酸：連全世界都看得出來民進黨能源政策的問題，只有民進黨自己看不出來？真是太荒唐了！要抗中保台，卻選擇最容易被封鎖就完蛋的能源政策，是有多蠢？國民黨台北市議員游淑慧留言虧：「皇宮裡面的女皇大人，你能期待她了解什麼民間疾苦？畢竟總統府裡面真的不會有缺電問題！」、「有民進黨四個不同意，台灣不需要敵人！」、「便宜的電有什麼賺頭？當然是貴的才有利潤！」