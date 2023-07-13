馬英九文教基金會邀請大陸5所大學學生來台參訪，日前獲政府聯審會批准通過，又傳出北京大學港澳台辦主任等人也將申請來台。對此，陸委會副主委詹志宏今日表示，邀請單位若有任何更動，依照程序都必須提出申請。他透露，原本該團申請要參訪台灣的5所大學，後因故只剩下台大等4所學校同意接待。

詹志宏13日在陸委會例行記者會做出上述表示。據報導，日前政府聯審會通過馬英九文教基金會邀請的37名陸生訪台，12日馬辦又追加申請3人來台，包括北京大學港澳台辦主任、副主任，及1名副研究員。

詹志宏首先介紹，馬英九文教基金會邀請的陸生訪台團，總共有31位大陸學生，其中包含大學生及研究生，另外有6位非學生陪同。他強調，聯審會已經做出決定，邀請單位若有任何更動，依照程序都必須提出申請，屆時主管機關自然而然會來做決定。

而被問及上述人士可否參加政治活動或是政治宣傳，詹志宏回應指，邀請單位已經依照聯審會的要求提出聲明，指他們不會做出跟許可目的不符的事情，包括在台灣從事政治活動等，都有做出承諾。他說，該團既然是叫做學生來台的參訪計畫，我們也希望邀請單位能夠確實遵守上述承諾，讓一切能順利完成。

而此次陸生來台參訪有哪些事情是被明確要求不能做的？詹志宏直言，跟許可目的不符的通通不准。他表示，原來該團申請要參訪5所大學，但有一所學校說根本不知道這件事情，沒有空去接待，所以只剩下台大、政大、文化、東華4所學校表示同意接待。接待的過程是由基金跟學校安排。

詹志宏指出，除此之外，經聯審會核定，該團還有很多觀光參訪活動，及跟一些NGO的座談。他強調，一定要照上述行程來走，如有任何改變調整，都要跟主管機關即移民署來申報，獲准之後才可以變動。

詹志宏說，這是歷來的規定，這麼多年來歷經幾任的政府都沒有改變過，相信基金會的成員都在政府做過事，「他們也應該了解這樣的規矩」。