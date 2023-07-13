據普華永道發布《2023至2027年全球娛樂及媒體行業展望》，今年第1季大陸國內電影市場年增率 13.3％，影院觀影人次從2019年以來首次出現回升、年增9.4％復甦情況良好，預計2024年票房收入將恢復至疫前水準。目前大陸與美國並列全球兩大電影市場，研判大陸會在2024至2025年超越美國，並預估2027年的票房收入將佔到全球27％、高於美國23％，成為全球最大市場。

單以電影來看，預計2027年大陸在電影方面的收入將提升至132億美元，未來五年的複合年增長率為23.77％。

此外，該《展望》預估大陸娛樂及媒體行業直到2027年的收入將達約4799億美元、未來5年的複合年增長率為 6.1％，高於全球3.5％。其中以網路廣告、電子遊戲與電子競技是行業主要的增長驅動力，同時電影、虛擬實境（VR）等細分領域也仍將保持較高增長。

根據大陸藍鯨財經報導，2023年的暑期檔電影市場格外熱鬧。檔定檔影片已超百部，類型涵蓋了喜劇、懸疑、動作、科幻、動畫等多種題材。據貓眼專業版資料，2023年暑期檔總票房已突破74億元（人民幣，下同），

目前最熱門影片還屬《消失的她》，上映22天全國票房已經達到32億左右。位列第二的國產劇情片《八角籠中》，票房超過10億元。國外影片《變形金剛：超能勇士崛起》以6.4億的票房位列第三。而近期上映的《長安三萬里》、《掃毒3》也都呈現觀影火熱。