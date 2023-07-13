台東市9日發生美工刀隨機刎頸案，50歲張姓男子在路口持刀砍傷26歲蔣姓女子頸部，遭到路過的父子檔3人與警察壓制逮捕，英勇出手救人的男子為調查局台東縣調查站司機許世光，調查局長王俊力13日邀請許世光父子3人北上，予以公開表揚。王俊力讚揚3人無畏無懼、熱心救人的英勇行為，並藉此勉勵全體調查官須時時刻刻秉持為社會服務的熱忱，以及為國貢獻一己心力。

7月9日，26歲蔣女返家路上，遭50歲張姓男子從超商一路尾隨至對街，隨後拿出預藏的美工刀，朝蔣女頸部、手臂及大腿處揮砍，倒地呼聲求救，當時路過的許世光開車載著2名就讀大學的兒子經過，立即下車救援，父子3人分別持電扇、行李箱、湯勺與持刀的張男對峙，合力將張男壓倒在地，後由警方到場逮捕。父子3人的善行獲得社會各界高度的肯定，

調查局長王俊力13日利用調查局年度慶生會暨退離人員茶敘機會，邀請許世光父子自台東北上，予以公開表揚。

王俊力說，許世光在台東縣站服務27年，除擔任駕駛外，並兼任公文遞送工作，任職期間認真勤奮、為人正直，為一名虔誠的基督徒。許世光事後表示，由於嫌犯隨機揮刀殺人，手段凶殘，當時見狀直覺「不救的話，被害人會被砍死」，父子3人乃隨手拿取工具出手相助，制止傷害繼續擴大。王俊力對許世光父子3人無畏無懼、熱心救人的英勇行為，代表調查局給予高度的肯定與讚揚

王俊力強調，調查局是執法單位，外界對調查局各方面表現高度看重，而同仁一言一行也很容易被放大檢視，今天許世光見義勇為行為，正因為他本身也在調查局服務，因此引起社會各界高度矚目，媒體爭相報導。因此他要勉勵全體同仁，時時刻刻秉持為社會大眾服務的熱忱，為國家貢獻一己力量，共同努力一起擦亮調查局的招牌。