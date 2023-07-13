男星黃健瑋在劇集《人選之人—造浪者》中飾演第一男主角，劇情中幫著下屬向上稟告職場性騷案件；有人卻爆料曾被黃健瑋趁機性交，貼文流傳到ptt，黃健瑋表示絕無違法情事，年輕時有很多交往對象，黃健瑋老婆蔡亘晏力挺認同老公年輕時情史豐富但不會做出違法的事，後來當事人Mia公開發文指控，黃健瑋也二度發表聲明願意配合司法機關調查證明清白，今13日Mia再度公開發文開酸，黃健瑋也揭時間軸反駁，怒斥「完全在捏造不實資訊」。

Mia今（13）日再發文，開酸黃健瑋「每一個都是『交往對象』是吧？」她表示2010年到2011年期間，她曾擔任舞台劇《走向春天的下午》的小編，蔡亘晏是演員之一，Mia要採訪每位演員寫宣傳文，「而蔡的宣傳文我一直寫不出來，壓到最後才出，因為當時蔡亘晏的男友是黃健瑋，我很難下筆，甚至不願意接觸這位演員。」近日一名L先生指控黃健瑋2010年和前妻W交往，Mia因此酸「W和蔡亘晏是重疊還是無縫接軌？」更怒斥混淆概念把性侵說成交往，實在太侮辱人了，「性侵就是性侵，把被你性侵過的女生說成交往對象，這不只是二次傷害，更是極大的羞辱！」。

對於Mia發文質疑蔡亘晏2010年時的男友是黃健瑋，但黃健瑋又被爆2010年與W交往，質疑黃當時到底有多少「交往對象」，W與蔡亘晏是重疊還是無縫接軌？黃健瑋透過經紀人表示，《走向春天的下午》演出是在2010年的12月24日一直到2011年的1月28日，「那時候我還未跟爆花交往，甚至根本不熟。Mia女士完全在捏造不實資訊。現在不管證據，依照自己的想法就能指控他人。辛苦各位媒體朋友，我們不再回應這篇貼文。辛苦了，感謝大家。」經紀人也說黃健瑋與爆花交往時間是2011年5月。

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