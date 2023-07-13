33歲韓國男歌手崔聖奉上月20日輕生身亡，而他的遺體驗屍後送往醫院太平間，目前都未有親屬出面認領，還被列為「無親屬死者」，現他的經紀人決定自掏腰包幫忙處理後事。

崔聖奉6月20日在YouTube預告輕生，警方接過報案隨即出動，惋惜的是到他家時已身亡，其實，他過去曾在節目《韓國達人秀》上透露，3歲時被親生父母拋棄，自己是在孤兒院長大的，因此他的遺體目前沒有任何家人出面領回，甚至被列為「無親屬死者」。

經過23天，崔聖奉的經紀人決定領回遺體，並自掏腰包幫他辦後事，透露15日是他的告別式，經紀人表示雖然首爾市會幫沒有親人的死者舉辦聯合喪禮，但他希望能有一個空間，讓崔聖奉的歌迷至少能紀念他一天。

而經紀人也希望能替孤單離開人世的崔聖奉好好送行，「崔聖奉本來就是很寂寞的人，就這樣送走他的話我也不好受。雖然他犯了很多錯、評價也不好，但我想還是會有人想要為他送行的。」

其實，韓國2020年修法，雖與死者沒血緣關係，但若是死者生前密切往來的朋友，就可幫死者辦喪禮，經紀人也經過首爾江南區廳的審查，成為崔聖奉葬禮的負責人。

崔聖奉2020年自爆健康檢查時，發現自己罹前列腺癌、甲狀腺機能低下症和甲狀腺癌，但因為負擔不起龐大醫療費用，便向粉絲募款，收到了約10億元韓幣（約2658萬元新台幣）的善款。不過隔年遭踢爆罹癌是假的，他也坦承自己說謊，並花了好幾年時間清償騙來的錢。

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