檢方調查，國民黨立委鄭天財辦公室執行長、力大生技負責人張騰龍涉入雲林太陽能光電、市區道路整修工程等標案，協助業者行賄營建署組長張之明，現被聲押。國民黨立委鄭天財今受訪時強調，不了解張騰龍的涉案狀況，若確定羈押就會解聘。

國民黨立委鄭天財則說，兩年前張騰龍經過朋友介紹，在他的辦公室掛執行長身分。他並指出，自己負責的是原住民選區，主要協調原民權益，沒有召開過相關的協調會。

鄭天財強調，不了解張騰龍的涉案狀況，一切會尊重司法調查，若張確定羈押，就一定會解聘。